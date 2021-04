Notat: Bølgen ser stabil ud – på papiret

Sagen er ikke slut

Vejle Kommune tager svaret i notatet til efterretning. Men dermed slutter sagen ikke, siger Lars Buksti, som er leder af Plan, Byg og Miljø i Vejle Kommune.

- Vi har brug for at få besvaret et par spørgsmål. Blandt andet vil vi gerne have en præcis tidsplan for arbejdet. Derfor indkalder vi Bach Gruppen til et dialogmøde en af de kommende dage, siger Lars Buksti til TV SYD.

Skal undersøges yderligere

Notatet bekræfter, at man ved Bølgens to første dele spændte stålkabler, såkaldte freyssinet liner, op fra top til bund for at sikre stabiliteten. Men ved byggeriet af Bølgen 3, 4 og 5 i 2015 valgte Bach Gruppen i stedet ”in-situ støbte slapt armerede betonkonstruktioner”.