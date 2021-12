Nu er de første beboere flyttet ind på Center Sandvad

- Vi står nu i det mareridt, som vi håbede ikke ville ske. Det er vi nødt til at tage bestik af. Jeg kan sige så meget, at vores demonstrationer ikke stopper her. Vi tager alle lovlige midler i brug, siger beboerformanden.

Tirsdag holdt borgerne i Sandvad møde med Udlændingestyrelsen, der ikke fortalte noget om, at de første flygtningene vil være at finde i byen dagen efter.

I stedet blev borgerne, ifølge Kirsten Paugan, opmærksomme på, at de første flygtninge var rykket ind på asylcenteret, da politiet bad borgerne om at dæmpe sig ved deres demonstration foran asylcenteret.