Nu er der fundet nye boliger til udvisningsdømte fra Sandvad

Mange protester

Da de første udvisningsdømte sidste år flyttede ind i Center Sandvad, resulterede det efterfølgende i mange protester fra borgerne i landsbyen.

Hverken borgerne eller Vejle Kommune mente, at de var blevet tilstrækkelig informeret om, hvilken type beboere Center Sandvad skulle huse.

Det viste sig efterfølgende, at der blandt beboerne på Center Sandvad også var personer, der tidligere var dømt for forskellige former for alvorlig kriminalitet.

Det fik til sidst Vejle Kommune til at oplyse, at de ikke ville forlænge kontrakten med Udlændingestyrelsen.