Nu er det helt slut med at ryge i skoletiden

Første skoledag på Rosborg Gymnasium i Vejle var ikke kun første dag i et nyt skoleår, men også første dag i en ny tilværelse, hvor skoletiden er fuldstændig røgfri.

Vejle Kommune er nemlig fra skolestart 2020 blevet røgfri uddannelsesby, som en del af Røgfri Fremtid - et initiativ af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

- Jeg er meget stolt over, at det er lykkedes som en af de første kommuner i Danmark at få samtlige uddannelsesinstitutioner med til at indføre røgfri skoletid, siger Peder Hummelmose (V), der er formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Vejle Kommune.

Her gælder røgfri skoletid: Foruden Rosborg, bliver røgfri uddannelsesby markeret på Campus Vejle, Rødkilde Gymnasium, SOSU-skolen, FGU Sandagervej, FGU Boulevarden, SDE Boulevarden, SDE HTX, UCL Boulevarden, UCL Vestre Engvej og UCL Jelling i løbet af august. Se mere

Ingen røg - heller ikke udenfor matriklen

Forskellen fra før sommerferien til nu er, at eleverne nu heller ikke må ryge eller bruge snus uden for skolens matrikel. Heller ikke hvis de for eksempel tager væk fra skolen i et frikvarter. Rygeforbuddet gælder på den måde i alle de timer, eleverne er i skole - uanset hvor de befinder sig i skoletiden.

Røgfri skoletid omfatter også brug af snus, som nu heller ikke er tilladt på skolerne i Vejle Kommune. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Elevrådsformand på Rosborg Gymnasium, Martin Elbæk, synes, det er synd, at det er kommet så vidt, at Vejle Kommune må indføre et totalt rygestop i stedet for at føre kampagner med forebyggelse og rådgivning til rygestop.

- Jeg tror, det vil tage tid, før skolen er helt røgfri, men jeg tror sagtens, at det kan lade sig gøre. Spørgsmålet er, hvad man skal lave i stedet for at ryge. Her på Rosborg er vi rigtig stærke til at have mange forskellige fællesskaber, som forhåbentligt kan træde i stedet for, siger Martin Elbæk.

Rygning tilbyder fællesskab

Gymnasiet har ansat en trivselskonsulent til at hjælpe med at implementere den røgfri skoletid. Det er Trine Nyholm Laugesen, der i forvejen er underviser på Rosborg Gymnasium.

Det er hendes opfattelse, at de fleste unge rygere begynder at ryge i folkeskolen, men at der også er nogle, som begynder i gymnasiet, hvor de oplever, at der er et fællesskab omkring rygning.

Netop fællesskabet har Peder Hummelmose (V) også stort fokus på. Han er godt klar over, at mange synes, det er hyggeligt at ryge sammen i flok, og derfor mener han, at det nu handler om at skabe nye fællesskaber og aktiviteter, som eleverne kan samles om i stedet for rygning.

- Fra kommunens side sætter vi meget pris på, at skolerne vil være med, så derfor er vi villige til at se, om vi kan finde nogle andre fællesskaber at være sammen om i stedet for rygning, siger han.

Eleverne på Rosborg Gymnasium fik onsdag udleveret en stress-bold, som rygerne kan kramme, når de får rygetrang. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Dialog skal sikre den røgfri skoletid

På Rosborg Gymnasium har de endnu ikke bestemt, hvad konsekvensen skal være at af ryge eller bruge snus i skoletiden. Trine Nyholm Laugesen mener, at det i første omgang er vejen frem at snakke med de elever, der bruger snus eller tobak.

- Hvis jeg ser en elev, der ryger, så vil jeg gå hen og tale med vedkommende og gøre opmærksom på reglerne for røgfri skoletid. Det er jo et nyt tiltag, så vi skal lige vænne os til det, siger Trine Nyholm Laugesen og tilføjer:

- Jeg vil bede dem slukke smøgen og så huske at tage noget tyggegummi med i morgen, der kan stille trangen i skoletiden.

Røgfri skoletid er en del af Røgfri Fremtid, som er initieret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD