Nu skal det være slut med én bestemt type festivalgrej

Der er også en anden løsning

Den nye madras er dog dyrere end den traditionelle PVC-holdige madras, som TV Syd's udsendte købte for 87 kroner.

En ZZZ-madras koster 149 kroner at leje, og derudover giver man et depositum på 50 kroner, som man får tilbage, når man afleverer madrassen igen.

- Tror I virkelig, at folk er villige til at betale for det her?

- Med den klimadagsorden vi har i dag, og det fokus, der er på klimaet, så er jeg sikker på, at folk vil vi være villige til at betale lidt ekstra for at passe på vores alle sammes verden, siger Christopher Nørgaard.