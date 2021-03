Nu tilbyder regionen flere vaccinationstider - håber på færre problemer med at booke

- “Løse” tider er vores ansvar

Region Syddanmark arbejder løbende på at løse de tekniske udfordringer med systemet - især med booking til vaccine nummer to.

- Det er hele tiden en udfordring for os, når borgere tager andre tider end dem, de først bliver tilbudt. Men vores personale bliver bedre og bedre til at håndtere systemet, siger Kurt Espersen.

Han beskriver, at der konstant opstår “løse” tider i bookingsystemet, når borgere booker en første tid og forslaget om anden tid ikke passer dem.

- Så prøver de at booke igen, og til sidst er der en første og en anden tid i overskud. Så vi skal have personale til at kigge efter de løse tider i systemet, og det bliver vi bedre og bedre til hele tiden. Systemet udvikles uge for uge, siger regionsdirektøren, der opfordrer borgere på jagt efter vaccinationstider til at fortsætte som hidtil.

- Folk skal gøre, som det er bedst for dem. De må gerne finde anden tid, der passer dem bedre, og så er det op til os at sikre, at der ikke står løse tider i systemet, understreger han.

Region Syddanmark oplyser mandag, at 116.657 borgere indtil videre har fået første vaccination, hvilket svarer til 9,5 procent af befolkningen. 42.123 af dem har samtidig fået anden vaccination og er dermed færdigvaccinerede.