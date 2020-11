Nu vrimler det med politibetjente i Vejle

Helt uden nogen større festivitas er politiets nye uddannelsescenter i Vejle i dag blevet taget i brug.

Den officielle åbning er på grund af pandemien udsat til senere. Alligevel er det en glad rigspolitichef, der ser frem til, at politiskolen nu kommer i brug.

- Dagen i dag er en, jeg har set frem til med stor glæde. Det er en stor dag for mig som rigspolitichef, for de studerende og for politiet i sin helhed. Vi har nu en topmoderne politiskole, hvorfra vi kan uddanne politibetjente og politikadetter og samtidig videreuddanne ansatte i politiet," siger rigspolitichef Thorkild Fogde.