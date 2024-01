Ny bydel skal tiltrække oversvømmelser

1000-års hændelse

I dag kan Søren Peschardt se, at det var rejsen værd, når den nye bydel bliver en realitet og giver plads til op mod 5.000 nye beboere i Vejle.

For går alt som planlagt, skal de ikke skal bekymre sig om højt grundvand, oversvømmelser og nedbør.

- Vi vurderer, at det her område er klar til det, der hedder en 1000-års hændelse. Vi har udlagt et areal, der er så stort, at det også kan håndtere, de vandmængder, der kommer fra de omkringliggende områder, siger Søren Peschardt (A), der er formand for kommunens Klima-, Natur- og Miljøudvalg.

Men de nye boliger skal bygges på holme, og der skal bruges en hel masse jord og dermed en masse penge. Er det de udgifter værd ?

- Vi tror på, at det regnestykke hænger sammen. Det koster penge at bygge bynært, men her har vi en juvel, som vi nu har mulighed for at udvikle i fællesskab, siger han.