Ny forskning opklarer 1000 år gammelt mysterie

Det er dog ikke den eneste afsløring, som forskningen har ført med sig, forklarer Lisbeth Imer, der er runolog og seniorforsker på Nationalmuseet, i pressemeddelelsen.

- Det er en helt utrolig opdagelse, at vi nu kender navnet på runeristeren bag Jellingstenen, men det, der gør opdagelsen endnu vildere, er, at vi kender Ravnunge-Tues chef, siger hun.

Dronning Thyra er nævnt på de to Jellingsten som mor til Harald Blåtand, hustru til Gorm den Gamle og 'Danmarks Bod'. Hun er også nævnt på Læborgstenen og stenen Bække 1.

I mange år har forskere diskuteret, om Læborgstenens dronning Thyra er den samme som Thyra fra Jelling, men den nye forskning gør nu det meget mindre sandsynligt, mener Lisbeth Imer.



Alle fire runesten, hvor Thyra er nævnt, står placeret i Syd- og Sønderjylland, hvilket ifølge Nationalmuseet antyder, at det er her i landsdelen, at hun har haft sin magtbase, mens Gorm den Gamle muligvis har haft sin tilknytning andetstedsfra