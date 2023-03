Med hjælp fra lokalsamfundet samlede en flok ildsjæle to millioner kroner ind på under fire måneder, for at historien om købmanden kan fortsætte.



Butikken er en Min Købmand, som Dagrofa står bag. Og her er man ikke i tvivl om, at butikken nok skal klare sig, selvom det er mindre end fire måneder siden, den tidligere butik lukkede.