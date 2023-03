Ny midlertidig formand for Region Syddanmark

I forbindelse med at Stephanie Lose tiltræder som miminister under Jacob Ellemanns sygeorlov fra Folketinget, bliver det Region Syddanmarks næstformand og venstremanden, Bo Libergren, som bliver fungerende formand for Region Syddanmark, skriver Stephanie Lose på sin Facebook-side.

- Venstres gruppe indstiller Bo Libergren som fungerende regionsrådsformand i mit fravær, lyder det fra Stephanie Lose og fortsætter:



- Jeg er helt tryg ved, at Venstres gruppe sammen med resten af regionsrådet fortsætter arbejdet i Region Syddanmark, mens jeg er væk. Men jeg kommer til at savne dem og Syddanmark,

Lose skriver også, at hun ikke forventer at forblive i landspolitik, og at hun derfor vender tilbage til regionsarbejdet.

- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Jakob vender stærkt tilbage, og jeg skal derfor heller ikke være en del af regeringen permanent. Men Jakob er bevidst om, at han skal være helt frisk, inden han genoptager arbejdet som forsvarsminister og partiformand. Mens han bliver det, er jeg glad for i en periode at kunne bidrage til arbejdet i regeringen sammen med Troels og resten af Venstres dygtige ministerhold, og jeg glæder mig også til et endnu tættere samarbejde med Venstres Folketingsgruppe.