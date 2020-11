Ny politiskole i Vejle kan få flere til at blive betjente

– Så på den måde er det meget fornuftigt, fordi man udvider kapaciteten. Der er behov for at uddanne flere betjente. Og potentielt kan man tiltrække nogle andre betjente, som ikke ville have lyst til at flytte deres liv over til Brøndby, siger David Sausdal.

I mange år har politistuderende fra hele landet taget turen til Brøndby for at blive uddannet, og mange af dem er også endt med at blive i byen. Der er flere jobmuligheder, og storbyen er i sig selv et godt sted at blive uddannet, fortæller David Sausdal.

Men ikke alle ønsker at arbejde i København som betjente.

– En skole i Vejle vil svare på nogle af de bekymringer. Man får nogle mulige betjente, som tænker, at det er mere for dem. Jeg forestiller mig, at det øger udbuddet af mulige betjente.

Forskning fra blandt andet Frankrig og Portugal viser sågar, at det for nogle aspirerende betjente kan gå ud over arbejdsindsatsen, når de må flytte til storbyen for at blive uddannet, fortæller David Sausdal.

– Nogen flytter til en storby, hvor de egentlig ikke bryder sig specielt meget om at være. Det lyder banalt, men forskning tyder på, at der kan være en tendens til, at man tager manglende entusiasme for byen med ind i sit job, siger han.

Politiforskeren ser dog ikke udelukkende positivt på politiskolens åbning.

Der er nemlig brug for en helt anden slags betjent de kommende år, mener David Sausdal.

– Kigger man ind i, hvad det er for en slags kriminalitet, der er på spil i fremtidens Danmark, så kræver det en anden uddannelse, end man lægger op til her.

– Det er i højere grad den grænseoverskridende kriminalitet, der er komplekst organiseret, som man ser en stigning i. Den mere traditionelle kriminalitet, vold på gadeplan og tyveri, har været faldende i mange år. Så jeg synes lidt, det er en forkert tendens at satse så meget på at uddanne konventionelle betjente, siger han.

Politiskolen, der officielt har fået navnet ”Uddannelsescenter Vestdanmark”, kostede 445 millioner kroner at bygge.

Tirsdag støder yderligere 96 fra politikadetuddannelsen til i Vejle, hvilket bringer det samlede antal elever på den nye skole op på 384.