Ny pumpestation skal holde udsat område fri af oversvømmelser

Vejle Spildevand har længe arbejdet med at planlægge den nye pumpestation, der skal graves ned under jorden på den grønne plads ved Spinderihallerne i bunden af Valdemarsgade.

Den nye pumpestation afløser en gammel og nedslidt pumpestation og er væsentligt større. Vandet fra vejene og tagene omkring Valdemarsgade vil blive ledt til den nye pumpestation, og herfra vil det blive pumpet via en regnvandsledning til Omløbsåen og strømme videre ud i Vejle Fjord.

- Den seneste tids voldsomme nedbør illustrerer jo til fulde, at vi er nødt til at handle og skabe værn mod naturens luner, siger Mikael Schultz, direktør i Vejle Spildevand, til TV SYD.

Sådan kommer den underjordiske pumpestation til at tage sig ud. Grafik: Ravn Arkitektur

Valdemarsgade, der for 100 år siden var en eng, ligger adskillige meter lavere end Vesterbrogade, som den grænser op til, og det gør området til et af de særligt udsatte i Vejle by.

- Vejle By er udpeget som et af de 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og derfor er det vigtigt for byens fremtidssikring, at vi sætter ind her, siger Mikael Schultz, direktør i Vejle Spildevand.

Den nye pumpestation skal graves ned under jorden på den grønne plads ved Spinderihallerne i Vejle. Foto: Vejle Spildevand

Den nye pumpestation forventes at kunne tages i brug i november 2020. Byggeriet af selve pumpestationen i foråret kommer ikke til at spærre nogen af vejene i området, men beboere må forvente en tættere trafik i byggeperioden.