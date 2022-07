Ny teknologi stopper årelang tradition - det vil koste flere millioner at fortsætte

- Det er vemodigt, og det er ingen hemmelighed, at vi er ærgerlige over det, men vi har vidst i flere år, at det ville ske. Så vi er forberedte, siger Henrik Cordtz, der er formand for Sydjyllands Veterantog.



Vil koste flere millioner

De sidste veterantog kører mellem Vejle og Jelling søndag 7. august.

Herefter begynder Banedanmark at etablere den nye teknologi. En teknologi, som veterantog ikke har, men som er nødvendig for at køre på banen.