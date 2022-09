Ny uddannelse kommer til Vejle

Sundhedsadministrativ koordinator er en 2-årig videregående erhvervsakademiuddannelse, der sigter mod beskæftigelse især på sygehuse og i sundhedssektoren mere generelt, og der er indgået en aftale med Sygehus Lillebælt, som gerne tager de kommende studerende i praktik.

- Det betyder, at uddannelsessøgende fremover får endnu flere muligheder i vores kommune. Det er godt for de studerende og for det lokale erhvervsliv, og så er det med til at udvikle Vejle til en endnu stærkere uddannelsesby, siger borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen.