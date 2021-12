Nye studerende i Vejle skal have et sted at bo: - Vi får travlt

Det var gode nyheder for Vejle Kommune, som både borgmesteren, Jens Ejner Christensen (Venstre), og rektor for SDU, Jens Ringsmose kunne viderebringe i TV SYD onsdag.

I alt skal 2.000 studerende efter planen have deres daglige gang på et nyt universitet i Vejle fra 2023 og i årene fremefter. Universitet kommer til at ligge i Dandy Business Park, der ligger lidt ude for Vejle.

Vejle vil altså fra år 2023, hvis alt går efter planen, blive en universitetsby med en række helt nye uddannelser inden for især it-, sundhed- og ingeniørfagene