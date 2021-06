Nyt gravsted til hjemløse: Brosten i stedet for gravsten symboliserer livet på gaden

- Det, der typisk sker, når der ikke er nogen til at tage sig af det, er, at bisættelsen bliver en kommunal bisættelse, så bliver det den "skrabede" model. Det vil sige, man kommer ned i de ukendtes grav, og man får ikke mulighed for at få en sten eller et sted, hvor man kan gå hen og minde. Det har vi så nu fået i Vejle, siger Signe Toft.

Et symbol på livet på gaden

I stedet for en gravsten får de hjemløse en brosten med skulpturen af en engel, der bærer en døende i midten af gravstedet. Brostenene symboliserer det liv, som mange hjemløse og udsatte har levet på gaden.