Vejle Fjord med på ministers redningsliste

Af Finn Grahndin Udgivet 3. jul

Mikrobagerier satser mere på kvalitet end på kvantitet. Med jyske huslejer er det nemmere at klare økonomisk. Og så tæller familien alt.

Det er ikke fordi, de havde det skidt i København. Slet ikke. De trivedes fint i Sydvestkvarteret og solgte brød fra deres Long John-cykel eller fra deres lillebitte butik. Men så skete der noget, der ændrede deres perspektiv. - Vi fik børn, griner Pernille Møller Ølgod. Så de vendte rundt på stenbroen og satte kurs mod deres hjemstavn. Hun er fra Nordenskov. Han er fra Lunde. Nu bor de i Lunde. Fem kilometer fra mikrobageriet lige udenfor Nr. Nebel. Tættere på familien Parret er på den måde et godt eksempel på den trend, der viser, at unge familier vælger land frem for by. - Her er højere til “loftet”, men også tættere på vores familier, siger Niels Møller Ølgod. Familie er kodeordet her. At kunne være tættere på både den ældre generation og den yngre. Som i dag består af Solveig på bare 1 år og August nu på 3 år. - Vi vil gerne give dem samme barndom, som vi selv husker at have oplevet, siger Niels Møller Ølgod.

Solveig lige vågnet og op fra barnevognen går straks i gang med at charmere fotografen.

Se det Men også huslejen spiller en rolle. Og her vinder Nr. Nebel med mange længder foran Sydvestkvarteret i København. Det betyder, at familien her har det langt nemmere end over there i hovedstaden.

Niels Møller Ølgod står og ælter surdejen på et bord i selve butikken, hvor også ovnene står og kører. Det er meningen. Folk skal kunne se, hvad han laver. Opskrifterne er heller ikke hemmelige. Gennemsigtighed kan de godt lide. - Vi vil rigtigt gerne gøre folk nysgerrig på, hvordan vi laver brødet, og hvor vores brød kommer fra. Hele vejen tilbage til den enkelte kornmark, siger han.

Iværksætter, pædagog og bager. Niels Møller Ølgods hjerne og hænder arbejder hurtigt.

Nysgerrige Hej med jer, siger et par, der er på nogenlunde samme alder som Pernille, 32 år og Niels, 33 år. De griner ved gensynet. Parret er også flyttet tilbage. Fra Århus. Snart griner de af, at de skal have en BMO. Bolle Med Ost. Forkortelsen er for de, der er unge og bor i København. Noget jyder kan grine længe af.

Det unge par sidder udenfor bageriet, mens bilerne lunter rundt i rundkørslen 100 meter fra bordene og deres røde saft lavet fra rabarber, der har groet i en forældre-have. - Det er fantastisk, at vi har fået sådan et mikrobageri, siger den nygifte kvinde Lise Tarp Christensen - “før Hansen” - Vester Janderup.

Det er surdej. Det skal være kvalitet, insisterer parret.

Hjælp Pernille og Niels er udmærket klar over risikoen for at blive stemplet som “københavnere”, men de er for meget jyder til at lade sig gå på af det, og har intet mærket til det. De er heller ikke spor bekymrede over, at de åbner et mikrobageri her i Nr. Nebel, hvor de lokale måske ville rynke på næsen. - Vi synes folk har været meget nysgerrige på os - på den gode måde. Folk har virkelig bakket os meget op, siger Pernille Møller Ølgod. - Og så vil folk alle steder gerne have kvalitet, siger Niels Møller Ølgod.

Skiltet Møllers mikrobageri er ikke kommet op endnu. Autocamperen ses til venstre. Familien skal snart på tur sammen.

Bager er pædagog De har heller ikke set rynkede næser, når de nævner deres priser. - Vi tager faktisk det samme for vores boller og brød her som i København, siger “bagermester” Niels Møller Ølgod - som egentlig er pædagog. Hun er fotograf. Bryllupsfotograf for eksempel. Nu står hun og laver brownies, mens Solveig ligger og snuer i barnevognen udenfor ved siden af autocamperen.