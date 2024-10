Nyt it-universitet lander på et tørt sted for lokale virksomheder

- I Vejle mangler vi ligesom i resten af landet it-folk.

Det fortæller Bo Melson, der er administrerende direktør i it-konsulenthuset MB Solutions i Vejle.

Derfor var fredag en god dag.

Her kunne SDU løfte sløret for, at man med hjælp fra Vejle Kommune og Lego nu endeligt kunne melde ud, at man etablerer et it-universitet i Vejle.

Involveret tidligt i processen

Hos it-konsulenthuset MB Solutions i Vejle har man haft et behov for at få et bedre rekrutteringsgrundlag, og det tror Bo Melson, at man får med det nye SDU Vejle.

- Vi lider under den sædvanlige problemstilling med, at specialister, der har mulighed for det, bliver boende der, hvor de har studeret i højt omfang. Det er svært at få folk væk fra Aarhus og København. Så vi ser positivt på, at man får noget lokal uddannelse i håb om, at man kan fastholde folk på længere sigt, siger han.