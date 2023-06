Nyt lokalmedie i Give går mod tendensen

Det er de to lokale mænd Jim Hoff og Søren Grunnet, der har startet mediet.

Det er lokale virksomheder, der har givet tilsagn om at annoncere i to år, så der er ro på finansieringen foreløbigt.

Lanceringen kommer ellers i en tid, hvor lokalmedierne bliver opkøbt af store mediekoncerner eller helt må lukke.

- Det er altid positivt, når der er nogen, der har initiativ til at starte nye lokalmedier. Ellers har tendensen været, at der er blevet færre lokalmedier. Det er fint, at der er konkurrence, for man gør hinanden bedre og kæmper om at være først og bedst, siger journalist og tidligere medieforsker Anders Østerby.