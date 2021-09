Nyt Michelin-stjernedrys rammer lokale restauranter

Restaurant Lyst i Fjordenhus slog dørene op i november 2019 - og nu små to år senere blev restauranten og dens køkkenchef Daniel McBurnie belønnet med en Michelin-stjerne, da de skandinaviske Michelin-stjerner i aften blev uddelt i Stavanger.

- Det er fantastisk. Det har været vores mål hele tiden at nå international anerkendelse og tiltrække også et udenlandsk publikum. Stjernen vil jeg tilegne vortes stifter Morten Kirk Johansen, der desværre ikke selv nåede at opleve det inden sin al for tidlige død, 47 år gammel, i begyndelsen af året, lyder den første reaktion fra køkkenchef Daniel McBurnie.