Nyt sorgcenter på vej: - Mange bliver alene med deres sorg

Sorgcenteret skal på sigt sikre hjælp til så mange som muligt, der oplever stor sorg, modsat i dag hvor det kun er børn og unge samt ældre over 65 år, der kan få hjælp, hvis man oplever stor sorg - eller komplicerede sorgreaktioner, som det hedder i fagsprog.

- Hver femte oplever komplicerede sorgreaktioner, som ikke aftager, og hvis de ikke får hjælp, får de deres liv ødelagt af sorg. Derfor er det så utrolig vigtigt, at de efterladte får hjælp, for det har store menneskelige, men også økonomiske konsekvenser for samfundet, siger Preben Engelbreckt, der er direktør i Det Nationale Sorgcenter.

Døden er et stort tabu

Det Nationale Sorgcenter har allerede indgået en aftale med Vejle Kommune, der har lovet at bevillige 300.000 kroner årligt til at have sorgcenteret liggende i kommunen.



Derudover vil Det Nationale Sorgcenter blandt andet forsøge at få et samarbejde op at stå med Region Syddanmark, så det også bliver muligt at tilbyde specialiseret sorgterapi til mennesker specifikt i aldergruppen 28 til 65 år, der får komplicerede sorgreaktioner.