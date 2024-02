Nyuddannet pædagog vil fortælle en anden historie

Ifølge formand for BUPL Sydjylland, Ulla Koustrup, er det endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt de syd- og sønderjyske kommuner er lykkedes med de nye krav til normeringer, men i fagforeningens vilkårsundersøgelse fra 2023 svarede 59 procent af pædagogerne i Sydjylland, at de sjældent eller aldrig oplever at have en normering på én til tre vuggestuebørn eller én til seks børnehavebørn.

- Men én ting er sikkert, og det er, at kommunerne er udfordret, fordi det både er svært at rekruttere pædagoger og at tiltrække studerende, siger Ulla Koustrup og henviser til, at antallet af ansøgere til pædagoguddannelserne siden 2014 har været dalende over hele landet.

Sidste år blev Sissel Gøtzsche Johnsen færdiguddannet pædagog, og selvom hun genkender historierne om dårlige normeringer, travlhed og langtidssygemeldinger, mener hun, det er vigtigt også at fortælle en anden historie om sit fag.

- Jeg vil ikke negligere den faktuelle virkelighed, men der er så meget godt, som også er vigtigt at få fortalt om pædagogfaget. Der er så mange facetter, som ikke må drukne i negative historier, siger Sissel Gøtzsche Johnsen.