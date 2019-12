Obduktion skal klarlægge 67-årig kvindes død juleaften

Sydøstjyllands Politi fandt kort før klokken 19 juleaften en 67-årig kvinde død, da der blev slået alarm fra Grejs Bakke i Vejles nordlige udkant, hvor der er indrettet udlejningsboliger i en fredet tidligere klædefabrik Grejs Mølle kun få meter fra Grejs Å.

Omstændighederne ved fundet af den døde kvinde fik politiet til at betragte sagen som et mistænkeligt dødsfald, da det ikke umiddelbart kunne fastslås, om der var tale om sygdom, ulykke eller en forbrydelse.

Derfor blev der sat en større efterforskning i gang, som her 1. juledag eftermiddag ikke med sikkerhed kan klarlægge dødsårsagen.

Der skal nu fredag foretages en obduktion af den 67-årige kvinde.

- Obduktionen skal give os det endelige svar. Her og nu kan jeg alene konstatere, at der er tale om et dødsfald under tragiske omstændigheder. Vi har sikret os de nødvendige spor - men har hverken mistænkte eller foretaget anholdelser, siger vagtchef Henrik Dam, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.