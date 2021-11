Øde hytte i Norge fik 21-årige Daniel til at indse meningen med livet

Nu ved han, at det ikke er vigtigt for ham at få høje karakterer og leve under presset for at præstere. Han erkender dog også, at han mærker en smule pres i sin hverdag, og at det nok aldrig forsvinder helt.



Stilhed

Da Daniel var i hytten, var han omsluttet af stilheden. Det havde han brug for. Det gjorde det muligt for ham at tænke. I dag mener han, at alle i samfundet har brug for stilhed til at bearbejde følelser og tanker, som vores turbulente hverdag med daglige bombardementer af indtryk og notifikationer distraherer os fra.