Olav-opfinders nye stænger er et hit i sportshallen

Hvis der er noget, som Olav Bach er glad for, er det sportsgrene, hvor det gælder om at sende en bold frem og tilbage hen over et net.

Men han er knap så glad for spildtiden, når nettet skal skiftes ud mellem de forskellige idrætsgrene.

Derfor har Olav Bach de seneste 10 år gået og grublet over, hvordan det kan gøres lettere.

Og svaret det er multistænger.

Hvis der er noget, som Olav Bach er glad for, er det sportsgrene, hvor det gælder om at sende en bold frem og tilbage hen over et net. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Med den nye opfindelse er det, ifølge Olav Bach, blevet langt lettere at justere højden på nettet, fordi multistængerne er designet til at håndtere både badminton, tennis og volleyball.

Firma har sagt ja

Sportsudstyrsfirmaet Stres med hjemsted i Skanderborg har også fået øje på multistængerne. De har nu besluttet at sætte Olav Bachs opfindelse i produktion.

I Vejle bliver de allerede brugt på blandt andet Hældagerskolen, og planen er, at multistængerne skal ud til flere foreninger i skoler.

Opfindelsen er dog ikke noget, som Olav Bach bliver rig af.

Han er mere end glad og tilfreds, hvis bare der er flere, der får lyst til at spille volleyball, fortæller han til TV SYD.