Ole Aakjærs støtte-plakater sælges til overpris på nettet

Salget blev udvidet

Plakaten blev sat til salg 2. marts i første omgang i 24 timer, den store efterspørgsel fik Ole Aakjær til at udvide salget med endnu et døgn.

Salget blev lukket tre timer før planlagt. Der var solgt næsten 6000 plakater, og der var kommet 3,5 millioner kroner ind til Unicef.

- Jeg har set flere opslag på Den Blå Avis. De kom jo nærmest allerede dagen efter, siger den populære kunstner til Vejle Amts Folkeblad.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det, men der er nok ikke noget, jeg kan gøre ved det. Folk er i deres fulde ret til at gøre, som de vil, for det er deres egen nattesøvn, det går ud over, siger Ole Aakjær.

Blandede følelser

Når Ole Aakjær ser opslagene, så er det altså med blandede følelser, forklarer han. På den ene side er han stolt af den store efterspørgsel, og på den anden side er han ærgerlig.

- Det er naturligt, at prisen på værker stiger, når en kunstner bliver populær. Det betyder jo så, at de, der har fulgt med hele vejen bliver koblet af, fordi prisen bliver for høj, forklarer han og fortsætter:

- Plakaterne spiller en vigtig rolle for os. Ved at lægge prislejet på 600 kroner åbner vi pludselig muligheden for, at en almindelig gymnasiepige kan købe et billede og have glæde af det. Det tiltaler mit hjerte, fordi jeg heller ikke er født med en guldske i munden, eller hvad man siger, fortæller han.

Ole Aakjær ved dog også godt, at videresalget af de populære plakater er ude af hans hænder.

- Den er helt udsolgt, og alligevel er der stadig folk, der ringer og siger, at de gerne vil have en. Så kan vi henvise til Den Blå Avis, siger Ole Aakjær.