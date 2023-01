Ole og Jørgen hædres i ny udstilling for at finde historisk guldskat på en halv time

Det var først ved deres tredje fund - en romersk medaljon, der var så hel og glat, at leret bare gled af - at det gik op for de to kammerater, at det var en helt unik guldskat, de stod med i hænderne.

- Min familiehistorie går så langt tilbage, at min tiptiptipoldefar er døbt i Vindelev Kirke, så det var en fantastisk følelse at have en af guldmønterne i hånden og række den over imod kirken, hvor de alle sammen ligger, så de kunne se, hvad vi nu havde fundet her på vores jord, siger Jørgen Antonsen.