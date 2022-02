Olha Volkova har brugt dagen i kirken - hun beder for familie og venner i Ukraine

Kan ikke forstå, at det kan ske

Olha Volkovas mor bor stadig i Ukraine. Det samme gør hendes mands familie, og de har flere venner i landet.

- Det er hårdt. Det er meget hårdt at tænke på, at der kan ske dem noget - både familie og venner. Jeg tænker meget på dem lige nu. Det er ikke til at forstå, at sådan noget kan ske i 2022, lyder det fra Olha Volkova.

Olha Volkova føler afmagt. Hun kan kun se til, imens familie og venner i hjemlandet bliver invaderet. Derfor har hun tilbragt dagen i kirken, hvor hun har bedt for familie og venner. Hun håber, at verdens politikere sætter en stopper for Ruslands fremfærd hurtigst muligt.

- Putin kan tage meget fra mig. Han kan tage menneskeliv. Han kan angribe hele verden, men han kan ikke tage vores sjæl, siger hun.