Omran Buheiri deler gratis gaver ud

Tilbage i november fik Omran Buheiri en god ide. Han ville gerne gøre noget for trængende i julen. Siden har han trukket på sine kontakter og har nu et fyldt pakkebord i Vejle til dem, der har brug for hjælp.

- Det betyder meget for mig, at jeg kan mærke, at andre mennesker og især børn bliver glade, fortæller Omran Buheiri.