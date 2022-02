Omsorg drukner i effektivitet på sygehuse - men i Vejle viser de vejen

I den forbindelse skal der lyttes til Det Etiske Råd, siger Jane Heitmann, der er omsorgsordfører for Venstre og formand for Folketingets sundhedsudvalg.

- Omsorg er afgørende for, at patienten kommer sig hurtigt og godt.

- Desværre er det min oplevelse, at sygehusledelserne har en tendens til at glemme det, fordi de har et meget skarpt fokus på selve sygdommen.

Manglende omsorg rammer også personalet

Manglende omsorg rammer ikke alene patienterne, men også personalet der kan få følelsen af ikke at slå til.

I sidste ende kan det føre til personaleflugt, påpeger rådet.

Det er op til den enkelte sygehusledelse at sikre omsorg af hensyn til begge parter, siger Morten Bangsgaard.

- Ingen forestiller sig, at der tilføres flere ressourcer, så personalet får mere tid. Det bliver inden for de givne rammer, at der skal skal skabes plads til omsorg.

Konklusionerne bygger arbejdsgruppen blandt andet på en række besøg på sygehuse.

Vejle: Samme læge til samme patient

Eksempelvis kræftafdelingen på Vejle Sygehus, der fremhæves som et godt eksempel ved at tildele hver patient egen læge.

Inden ordningen kunne patienterne møde 10-15 forskellige.

Ifølge overlæge Christa Haugaard Nyhus, Vejle Sygehus, er der fordele for både patient og læge ved ordningen.

- Selv om du læser journalen grundigt, så er det svært at opnå samme tillid, hvis man ikke har set patienten tidligere. Den rådgivning, vi giver, bliver bedre, når vi kender hinanden.

- Det gør patienten tryg, og det giver lægen større tilfredshed i arbejdet. Vi går gladere hjem.