Onsdag bliver dommens dag for kolonihaveejers hus og hjem

Derudover er der nogle af haveejerne, der bor i deres huse hele året rundt, og det må man ikke ifølge Kolonihaveloven.

- I mange år er husene blevet større og større i nogle af haveforeningerne. Vi vil gerne have, at haveforeninger bliver ved med at være haveforeninger, fortæller Alex Vejby Nielsen, (A), næstformand i Teknisk Udvalg.

Nu skal det altså ikke sejle længere. Nu skal der strammes op. Nu kommer Ole Grünberger, der har et samlet areal på 185 kvadratmeter under tag, måske til at skulle rive noget af sit hus og assorterede bygninger ned.