Oprydning i dyrepark bliver bekostelig

Derfor er flere steder ufremkommelige på grund af knækkede og nedfaldne grene.

Flere hegn ind til nogle af dyreanlæggene er desuden bukket under for snemasserne, og det betyder, at nogle dyr må blive i stalden, indtil der er ryddet op, skriver Givskud Zoo i en pressemeddelelse.

Og oprydningen kommer med en pris.

- Sneskaderne er så omfattende, at vi har kaldt ekstra mandskab ind til oprydning, og det vil desværre tage meget lang tid og koste mange penge at få ryddet op, fordi vi skal have fjernet al ødelagt beplantning fra stier, anlæg og veje, siger Mikkel Hansen, parkleder i Givskud Zoo – Zootopia.