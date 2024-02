For et år siden beskrev han for TV SYD, at han ved hjælp af det sociale tilbud Ventilen var kommet ud af sin ensomhed, men han er for gammel til at benytte sig af tilbuddet og føler sig igen ensom.

Den følelse er Mads Dam Kristensen ikke alene om. Tal fra den nationale sundhedsprofil fra 2021 viser, at 22 procent af unge mellem 16 og 24 år føler sig ensomme.

Det viser hans opslag også. På 48 timer er opslaget blevet delt over tre tusinde gange, og kommentarerne er væltet ind fra folk.