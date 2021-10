Ordblind: Vi kan sagtens - med lidt teknisk hjælp

Studenterhuen er med og troner på hovedet af - ikke ejermanden Mikkel Bennetsen - men på en torso. Den kendte hue er beviset på hans succes. Men også beviset på, at selv om man er knaldhamrende ordblind, så kan man sagtens nå langt.

- Det er faktisk ikke så svært, men man skal arbejde lidt for det og bruge nogle af de hjælpemidler, der findes, siger den 19-årige unge mand.

Netop hjælpemidlerne er i fokus her i Spinderihallerne i Vejle. Her er nemlig gang i et arrangement med unge ordblinde, der fortæller andre unge om de muligheder, man har som ordblind. Det sker i forbindelse med Uge 40: Ordblindeugen.

150 gratis billetter forsvandt som dug for solen. Mange forældre havde sneget sig med ind og var mindst lige så optaget af, hvad de unge fortalte, som deres børn var det.

- Vi skal have dem til at opleve succes i hverdagen. Nogle hænderne over hovedet-oplevelser. For det ér hårdt at være ordblind. Men man kan godt lykkes som ordblind, og det er budskabet med det her, siger ordblindekonsulent, Mie Askjær Midtgaard.

Acceptér dig selv

På Den Røde Løber blev de unge ordblindekonsulenter for en dag præsenteret, som var de stjerner. Det gælder om at give dem selvværd, som igen kan lede til en egen accept af ordblindheden.

Noget, de unge ofte har det svært med. Det kender Mikkel Bennetsen.

- Den accept er vigtigt, men når man kommer over på den anden side... Ja, så er man jo bare en hel almindelig person som alle andre, siger han.

Men der er et andet benspænd for at komme så vidt. Drillerier? Joee, måske. Men lige så meget spænder vi ikke-ordblinde ben for de unges vej mod både lærdom og visdom. Vi vil så frygtelig gerne vil hjælpe, hvis den unge ikke kan få styr på bogstaver, ord eller sætninger.

- Men det betyder bare, at vi ikke får lært at kæmpe med det og lærer at bruge vores tekniske hjælpemidler. Ja, det kan godt være lidt hårdt, men det virker, at vi selv skal gøre arbejdet, siger Mikkel Bennetsen.

- Det betyder samtidig, at du som ordblind hver gang blive mindet om, at du ikke kan og skal hjælpes. Det tærer på selvværdet, siger Mie Askjær Midtgaard.

Mor, hvorfor kan jeg ikke læse?

Her var det nu de unge ordblinde, der i den grad var i fokus som eksperter. Mikkel Holgersen var en af dem. Ordblind og som endnu yngre vildt frustreret over, at han ikke kunne læse, som hans kammerater kunne, fortæller hans mor, Louise Holgersen, efterskolelærer fra Bjerre og fortsætter:

- Men efter at han har fået at vide, at det skyldes, at han er ordblind, så er hans skuldre faldet ned, og han har fået det godt, selvom han må arbejde lidt med sin ordblindhed.

400.000 - sådan cirka - er ordblinde i Danmark. Statistisk sidder to ordblinde børn i hver skoleklasse.

- Så vi har brug for, at der er fokus på det her. Ikke kun nu her i uge 40, men hele året rundt, siger Mie Askjær Midtgaard.