Over 60 læger viste interesse for regionens natlægevagt

Regionen er ved at forberede overtagelsen af lægevagten i nattetimerne, som tidligere blev varetaget af praktiserende læger. Rekrutteringen af læger er en helt central del af opgaven. Derfor er det glædeligt, at så mange læger er nysgerrige på det kommende arbejde, fortæller afdelingschef for Praksis Trine Malling Lungskov:



- Det er en grundsten i etableringen af lægevagten om natten, at vi sikrer læger til at bemande lægevagten i nattetimerne. Derfor er det positivt, at så mange læger viser interesse for at blive en del af natlægevagten, og generelt har vi en god og konstruktiv dialog med lægerne om det kommende arbejde, siger hun.

Selvom der etableres en helt ny natlægevagt, vil borgerne ifølge regionen ikke vil mærke den store forskel.

- Man vil stadig kunne ringe til lægevagten om natten og tale med en læge, og de vil kunne ses til en fysisk konsultation, hvis det er nødvendigt, lover cheflæge Poul Henning Madsen.

Det er allerede nu muligt at søge en stilling som lægevagt om natten. Konsultationsstederne vil som nu ligge på de fire akutsygehuse i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa.