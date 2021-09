Oversigt: Her er de største arkæologiske fund i Syd- og Sønderjylland

Guldskatten, Jelling

Nyeste skud på stammen. Der er i 2021 på en mark nord for Jelling fundet knap ét kilo guld-medaljoner, hvoraf de største er på størrelse med underkopper. Helt nøjagtigt blev der fundet 935 gram guld. Det gør fundet til det næststørste i danmarkshistorien - kun overgået af fundet ved Fæsted øst for Ribe i 2016. Skatten af flere store guldsmykker har ligget gemt i mulden i 1.500 år.

14 kilo mønter, Bredebro

På en mark ved Sønder Vollum ved Bredebro har man først i 1985 og siden i 2000 og 2020 fundet godt 14 kilo, mere end 500 mønter fra Middelalderen, fra flere end 52 byer og lande - nogle så langt væk fra som Mexico.

Det første fund på marken blev gjort i 1985 af en karl, der fandt to store sølvmønter. Senere fandt museumsfolk, karlen og gårdejeren tilsammen 329 mønter. Så i 2020 gik de to detektorførere i foråret 2020 ud for at lede videre, og i løbet af få dage fandt de så mange flere mønter, at der nu er tale om det største møntfund fra den tid.

2.000 mønter, Vejle

Danmarks næststørste møntfund på omkring 2.000 mønter fra 1400-tallet blev med nogle års mellemrum fundet i jorden ved Uhrhøj i Vejle - senest i 2019.

Der er tale om fortrinsvis sølvmønter, men under det seneste fund dukkede et par guldmønter også op.

Guldskatten, Hjarnø

På øen Hjarnø i Horsens Fjord afslørede en udgravning i 2019 en guldskat på 32 stykker fra jernalderen i 500-tallet. Skatten fra Hjarnø rummer blandt andet guldperler, hængesmykker, en guldnål og små guldklip, der i jernalderen blev brugt som betalingsmiddel. Der blev fundet 27 guldstykker og fem sølv og bronzestykker.