På hjul i Jelling

Lørdag var Jelling rammen om en kombineret fest, cykelløb, fjællebodsteater og generel virak.

- Det begyndte egentlig som en mødes-igen fest efter corona-en, men så er der jo præcis et år til, at Tour de France kører igennem Jelling, fortæller Britta Bitsch fra Jelling Lokalråd.

- Så ville vi slå et slag for at flere børn begynder at cykle. Vi vil fortælle dem, at det er en god ide at cykle til vennerne, cykle i skole og cykle hen i hallen, fortæller Britta Bitsch.

Og der var selvfølgelig cykelløb. Men cykelløbene følger ikke den rute, som Tour' en kommer til at tage næste år.

- Når Tour de France kommer, afspærrer politiet hele ruten, men det kan vi ikke gøre i dag, men det er en fin rute, siger Britta fra lokalrådet.

Og folk cykler i forvejen Jelling. 2000 af byens 3500 indbyggere er med i idrætsforeningen, og mange af dem cykler, landevej, MBK eller andet.

Ideboks

Også byens erhvervsliv er i gang med at forberede sig til den korte, men intense eksponering for den store verden, som et Tour de France-kommer-forbi giver.

- Vi har lavet en ideboks for at få ideer til, hvordan vi kan udnytte den gave, vi har fået, fortæller Iben Klausholm, der er med i De Virksomme, en forening for erhvervsfolk i Jelling.

Selve Tour-ruten går forbi højene og Kongernes Jelling, selvfølgelig gør den det.

- Men vi skal vise, at der er meget mere ved Jelling. Sådan et Tour-besøg oplever man kun en gang i livet, så vi skal skabe en stor byfest, der viser, hvad Jelling er, fortæller Iben Klavsholm.

Festen i dag var en slags generalprøve på næste år, og delvis finansieret af Vejle Kommunes Tour de France pulje

- VI har lært (i dag.red), at folk gerne vil, men vi skal bare have endnu flere ideer, fortæller erhvervskvinde Iben Klavsholm.

- Vi er ikke klar endnu, men det bliver vi, fortæller Britta Bitsch fra Jelling Lokalråd.