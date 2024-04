Det oplyser Halfdan Kramer, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

En af spiritusbilisterne var en 33-årig mand, der påkørte en bilist på Østjyske Motorvej ved Horsens i retning mod Vejle.

Han blev standset af politiet ved afkørslen ved Vejle C, hvor det stod klart, at han kørte med en promille, der var over det tilladte. Ifølge politiet har han muligvis også kørt ind i flere biler på strækningen, men for nu har man kun modtaget en anmeldelse fra en enkelt bilist.