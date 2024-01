Man må ikke køre under påvirkning af alkohol, og det er nok heller ikke en god idé at køre ligeud i en rundkørsel.

Begge ting gjorde en 33-årig mand fra lokalområdet lidt efter midnat natten til lørdag, da han var ude at køre på Ribevej ved Ødsted.

Da han nåede til rundkørslen lidt uden for byen, glemte han at dreje og pløjede i stedet direkte hen over rundkørslen.