Pædagog møder bekymrede forældre i vuggestuen, så nu har hun brug for at fortælle en anden historie

De seneste år har landets kommuner fået midler til at ansætte mere pædagogisk personale, så institutionerne fra 2024 kan opfylde kravet om minimum en pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuer og minimum en pædagogisk medarbejder til seks børn i børnehaver.



Ifølge formand for BUPL Sydjylland, Ulla Koustrup, er det endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt de syd- og sønderjyske kommuner er lykkedes med de nye krav til normeringer, men i fagforeningens vilkårsundersøgelse fra 2023 svarede 59 procent af pædagogerne i Sydjylland, at de sjældent eller aldrig oplever at have en normering på én pædagog til tre vuggestuebørn eller én til seks børnehavebørn.

- Men én ting er sikkert, og det er, at kommunerne er udfordret, fordi det både er svært at rekruttere pædagoger og at tiltrække studerende, siger Ulla Koustrup og fremhæver her endnu en facet i historien om normeringer, travlhed og langtidssygemeldinger.