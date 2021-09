Para-atlet Daniel Wagner støtter Emilie på sin første løbetur efter amputationen

- Jeg tager lige mit løbeben på.

Når de fleste mennesker beslutter sig for en løbetur, kræver det at snøre løbeskoene og komme afsted, men for 28-årige Daniel Wagner, der kommer fra Vejle, kræver det altså også at skrue sit løbeben på bogstavelig talt.

Løbebenet tog han på, da han i weekenden underviste 43 benamputerede, som var taget på løbeskole, for at lære, hvordan det egentlig er at få bevæget sig, når det ene ben mangler. For Daniel Wagner ved han nøjagtig, hvordan deltagerne havde det.

- Jeg brugte selv et halvt år på at knække koden til at løbe. Når man kommer ud for en ulykke og får amputeret sit ben, så kan der være lang vej tilbage, men nu hvor jeg er blevet professionel atlet, så vil jeg gerne give noget tilbage til andre, som bokser med de samme udfordringer, som jeg gjorde, siger han.