Pas på - klude med linolie skyld i husbrand

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Hele slukningen tog over syv timer. Og fordi branden var så voldsom, handlede det i sidste ende om at redde værdier og sikre de omkringliggende huse.

Men efter nærmere undersøgelse var det linolie i en pose, der selvantændte. Det kan beredskabschef Thomas Dietz berette:

- Jeg kan ikke sige, hvor i huset, kludene selvantændte, men det var klude med linolie, der var skyld i branden.

Mange bruger linolie til træbehandling i hjemmet. Og branden i Ildved et et klart bevis på, at man skal skrotte linolieklude med omtanke.

- Klude med linolie skal ikke opbevares i hjemmet. De skal bortskaffes, ellers er der risiko for at der kan opstå brand, siger Thomas Dietz.