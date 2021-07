Pengemangel i Givskud Zoo: Appellerer endnu engang om donation fra private

600.000 kroner i støtte

Sidste år forsøgte dyreparken også at få private donorer til at hjælpe, og der var ifølge Richard Østerballe mange gavmilde mennesker, som gav et økonomisk bidrag.

- Vi endte med at modtage 600.000 kroner sidste år, og det var vi jo superglade for, men vi har ikke nogen forventning i år. Vi er jo glade for alt, siger han.

Det er dog ikke kun penge i form af donationer, som er kærkomne. Richard Østerballe understreger, at et besøg i parken, køb af souvenir eller en is også er en økonomisk støtte.