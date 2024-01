Pensionist om ældrereformen: - Jeg vil se det ske, før jeg tror på det

- Jeg håber, at indstillingen til de ældre bliver ændret med det her nye udspil. At der gøres op med minuttyranni, og at man i stedet for ser på det enkelte menneske, siger hun.

Inge Lind er pensioneret arkitekt. Hun får ikke hjælp af det kommunale, da hun i stedet for har valgt at have en privat rengøringsdame og en privat sygeplejerske, som hun kan ringe til efter behov.