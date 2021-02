Pige fra Egtved fylder rundt

Der har de seneste år været mange diskussioner om, hvor Egtved pigen kom fra. Derom senere. Men der er ingen tvivl om, at da hun kom til Egtved sidste gang, blev hun.

Der er ikke meget tilbage af den unge kvinde, der i 1370 før vor tidsregning blev begravet i Egtved i en lille gravhøj. Lidt hjerne, hår, hud og så hendes tøj og enkelte, beskedne gravgaver.

Det var en lokal landmand, Peter Platz, der først begyndte at pirke i gravhøjen. Han var dog så fornuftig, at han kontaktede Nationalmuseet, for at få kvalificeret hjælp, og det fik han.Thomas Thomsen, arkæolog og etnograf,stod for selve udgravningen og i hele forløbet var det i dag for hundrede år siden, at han lukkede kisten op i Jelling, hvorpå han straks lukkede den igen for at sende den til nationalmuseet til nærmere undersøgelse.

- Det er den første egekistegrav, der er blevet udgravet i Danmark, fortæller Katrine Balsgaard Juul, museumsinspektør, ph.d., Vejlemuseerne.

Og den unge kvinde med hendes bare mave og bastskørt væltede lige ind i en tid, der var ligeså blassert, som den var bornert.

- Folk i 1920' erne var forargede over hendes påklædning, fortæller Katrine Balsgaard Juul.

Nogle tyske arkæologer og endda nogle af Thomsens egne kolleger på Nationalmuseet beskyldte ham for at sjuske, for der måtte da være et mere anstændigt skørt til at dække den unge kvindes yndigheder, af hvilke, der som sagt, ikke er mange tilbage af.

- Det er igen et eksempel på, hvordan vi læser vores egen tids moral ind i en anden tid. I halvfjerdserne med deres sexuelle frigørelse passede hun meget bedre ind i, fortæller museumsinspektøren.

- Vi er stadig nysgerrige på hende, fordi hun var ung og fordi hun var dansk, siger Katrine Balsgaard Juul.

Det med det danske er måske en sandhed med modifikationer. Vi har hende, men ny forskning tyder på at hun måske kom langvejs fra. Måske fra Sydtyskland eller fra andre dele af Skandinavien.

Vejlemuseerne havde egentligt planlagt et brag af en fødseldagsfest, men nu må de ikke engang holde åbent, og det er lidt fesent at holde fest for sådan en celebrity med kun fem fremmødte. Fødselaren ville rotere i sin montre på Nationalmuseet.

Men der er en udstilling på vej