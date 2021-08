Piger viser maven frem i demonstration: Skoler skal ikke diktere påklædningen.

Sådanne forbud hører slet ikke til på skolerne, mener Edith Vels.



- Skolen skal være et sted, hvor man lærer noget, og man bliver uddannet til at blive en demokratisk borger i vores samfund.

- Jeg synes personligt, det er forældrenes opgave et opdrage deres egne børn og fortælle dem, hvad der er smart at klæde sig i. Det er simpelthen ikke skolens opgave, siger hun.

Hun fortæller desuden, at et andet arrangement, der også har til formål at bekæmpe mavebluseforbuddet, skal finde sted 1. september i København.