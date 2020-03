Pizzariaer deler gratis pizza ud til corona-beredskab

I øjeblikket spredes en ny pizza-tendens i Danmark. En række pizzariaer har valgt at hylde læger, sygeplejersker og andre ansatte i beredskab som tak for deres indsats mod corona.

Opslagene breder sig lige nu på Facebook med overskriften “Til hverdagens helte”.

Hvis vi hjælper lægerne, og lægerne hjælper de syge, så tænker vi, at vi godt kan komme igennem de her hårde tider sammen. Kaan Emre Kaya, ansat hos Kaan's Pizza og Grill, Vejle

Et af de steder er Kaan’s Pizza og Grill i Vejle. Her kan “modige læger og sygeplejersker på Vejle Sygehus og politibetjente i Vejle” hente gratis pizza efter en lang arbejdsdag. Det skriver pizzariaet på deres Facebookside.

- De kan ikke komme ud til supermarkederne og handle, fordi de får så sent fri, og de har ikke til madpakken. Derfor tænkte vi, at vi vil gøre noget for dem. Vi prøver bare at hjælpe på den her lille måde i denne hårde tid, siger Kaan Emre Kaya fra Kaan’s Pizza og Grill i Vejle.

Trodser faldende omsætning

Det er dog langt fra gratis at lave gratis pizzaer. Siden Danmark blev lukket ned, estimerer ejeren af Kaan's Pizza og Grill, at de har mistet omkring 30-50 % af deres normale omsætning på den tid.

- Forretningen kører stadigvæk, men det var ikke ligesom før coronatiden, siger Kaan Emre Kaya.

Da TV SYD møder Kaan Emra Kaya og hans far, der ejer pizzariaet, er klokken 13. På det her tidspunkt plejer der at være fyldt med frokostsulte-skoleelever i restauranten, samt blive leveret frokost ud til flere af de omkringliggende virksomheder. Men i dag er der næsten mussestille. På trods af det, mener de stadig, at det kan betale sig at dele gratis pizzaer ud.

- Hvis vi hjælper lægerne, og lægerne hjælper de syge, så tænker vi, at vi godt kan komme igennem de her hårde tider sammen, siger Kaan Emre Kaya.

Kritiske kommentarer på Facebook

Pizzariaet i Vejle er ikke de eneste, som langer gratis pizzaer over disken i øjeblikket. Og så hos Stenovn’s Pizza i Vejen kan sultne sygeplejersker og læger frem til d. 30/3 hente gratis aftensmad. Det eneste de skal gøre er, at vise hospitals-ID i butikken.

Men trods de gode intentioner og den ellers positive opbakning på begge opslag, har der også meldt sig et par kritiske kommentarer i strømmen hos begge pizzariaer.

- “Vi er jo andre end sundhedspersonale, som stadig holder samfundet i gang....” lyder en kommentar på Kaan's Pizza og Grill's Facebook opslag.

På samme måske bliver der kommenteret hos Stenovn's Pizza i Vejens Facebookside.

- “Super flot gestus, men hvad med resten af 'sundhedspersonalet'...?!”

Men den kritik tager de med oprejst pande hos Kaan's Pizza og Grill i Vejle.

- Vi er blevet enige om, at vi først og fremmest vil give gratis pizaa ud til læger, sygeplejersker og politi, fordi vi mener, at de er hårdest ramt lige nu, siger Kaan Emre Kaya.