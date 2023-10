Plan for evakuering af højskoleelever i Israel på plads

Eleverne skal efter planen tirsdag fragtes fra det nordøstlige Israel, hvor de befinder sig nu, til nabolandet Jordans hovedstad Amman.

Herfra har højskolens forsikringsselskab, Gouda, sikret dem en særflyvning hjem til Danmark.

Det fortæller Robert Bladt, der er højskolens forstander, til TV SYD.

- Først og fremmest er vi jo lettede over, at det nu ser ud til, at vi kan få vores elever og medarbejdere hjem. Men der er også ting, der skal lykkes, før den er hjemme, så man skal passe på med at være for begejstret for tidligt, siger han.