Pølsevogn opsagt efter 45 år: Ejer grædefærdig

- Det er tydeligvis noget, der rører folk. Det første døgn var der allerede 500 underskrifter, fortæller Jacob Pilar, som nu kan tælle 731 underskrifter.

- Jeg startede indsamlingen, fordi jeg synes, at der er blevet forvaltet fuldstændig forkert. Det er et opråb om, at politikkerne ikke bare kan gøre, hvad der passer dem, og så skal vi rette ind efter dem, siger Jacob Pilar, som har et stort ønske om, at Karins Pølsebod bevares.

- Pølseboden behøver for min skyld ikke at ligge det samme sted, men når Kommunen ønsker at rykke boden, så skal de da i det mindste finde en placering, som er svarende til den de har, afslutter Jacob Pilar.

Et trækplaster

Internt i Teknisk udvalg har de ikke været helt enige om, hvordan Karins Pølsebod skulle håndteres. Som den eneste stemte Rune Bønnelykke (O) for, at Karins Pølsebod kunne placeres ved parken overfor og dermed fortsætte forretningen.

- Når vi som kommune beder dem om at flytte sig fra deres nuværende adresse, så er vores ansvar at placere dem et sted, hvor de kan drive deres forretning videre, siger Rune Bønnelykke (O).